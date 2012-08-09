В центре Москвы ограблен мужчина. Похищено 9 миллионов рублей

В полицию сегодня днем позвонил мужчина и сообщил, что его ограбили двое неизвестных. Из салона его автомобиля они забрали сумку, в которой находилось 9 миллионов рублей.

Мужчина вышел из пункта обмена валюты и сел в свой автомобиль. К нему подбежали двое неизвестных, разбили стекла в его автомобиле и, угрожая пистолетом, забрали из салона сумку с деньгами.

С места преступления грабители скрылись на автомобиле Volkswagen Touareg. В настоящее время для розыска преступников в городе проводятся мероприятия, предусмотренные планом "Перехват", сообщают в ГУ МВД по Москве.



