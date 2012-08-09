Тройное убийство произошло в Москве в квартире на северо-востоке

Тройное убийство произошло в квартире жилого дома на одной из улиц северо-востока Москвы. Жертвами преступления стали две женщины и мужчина.

Тела с ножевыми ранениями обнаружили полицейские после того, как обеспокоенная родственница погибших - жительница Подмосковья - заявила, что три дня не может связаться со своими московскими родными. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь квартиры, в которой жили пропавшие. В квартире оперативники обнаружили мертвыми хозяина квартиры, его мать и его родственницу из Подмосковья. Двое из них были зарезаны, причины смерти третьего устанавливаются.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "убийство".