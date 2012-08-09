Завершено расследование громкого дела «черных риэлторов»

Важную роль в преступном формировании, образованном более 10 лет назад, играл участковый инспектор.



Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, организованного более десяти лет назад для завладения правами жителей Санкт-Петербурга на недвижимое имущество, сообщает пресс-служба ведомства. В качестве обвиняемых по делу привлечены пять лиц – Максим Овечкин, Денис Ицкович, Кохта Кобалия, Александр Головин, а также сотрудник милиции Михаил Ефрюшкин. Следствием установлено, что создал и возглавил банду Овечкин.

Каждому из ее членов отводилась своя роль. Так, Ицкович общался с потерпевшими, вводя их в заблуждение, сопровождал их в государственные учреждения для совершения юридически значимых действий с жилыми помещениями, осуществлял контроль за состоянием и поведением потерпевших, снабжая их продуктами питания алкоголем. Кобалия находил объекты для совершения преступлений, после совершения сделок с жилыми помещениями потерпевших, вывозил последних за пределы Петербурга, совершал насильственные действия в отношении потерпевших.

Головин находил лиц из неблагополучных слоев населения, остро нуждавшихся в денежных средствах, на которых оформлялось право собственности на являющиеся объектами мошеннических действий жилые помещения, и контролировал выполнение этими лицами взятых на себя обязательств перед участниками преступного сообщества. Ефрюшкин, используя свое служебное положение участкового уполномоченного милиции 8 отдела милиции УВД по Кировскому району Санкт-Петербурга, находил квартиры, хозяева которых пропали без вести, при этом не имели близких родственников, либо страдали психическими заболеваниями, либо злоупотребляли спиртными напитками или находились в тяжелых жизненных обстоятельствах. Используя авторитет сотрудника правоохранительных органов, он вводил их в заблуждение, а также участвовал в совершении насильственных действий в отношении потерпевших. Участникам организованного преступного сообщества предъявлены обвинения в совершении 12 преступлений, среди которых организация и участие в преступном сообществе, мошенничество, убийство и разбойное нападение.

Ранее, из данного уголовного дела, в связи с заключением обвиняемыми досудебного соглашения о сотрудничестве, были выделены и направлены в суд уголовные дела в отношении членов второго структурного подразделения указанного преступного сообщества Елены Ивановой и Валерия Меренкова. Еще один член преступного сообщества – Сергей Паршин – к уголовной ответственности не привлечен в связи с его смертью.