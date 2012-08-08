Директору Театра кукол Образцова и его жене дали условный срок

Симоновский суд Москвы в среду признал директора кукольного театра им. Образцова Андрея Лучина и его супругу Наталью Пешенкову виновными в растрате почти двенадцати миллионов рублей.



Они приговорены к пяти и четырем годам условного заключения.



Несмотря на арест, Лучин по сей день является директором театра. Подсудимые свою вину в мошенничестве не признали.

Суд установил, что Лучин организовал фиктивные конкурсы с участием несуществующих фирм на заключение девяти госконтрактов на изготовление и ремонт мебели, декораций, костюмов, обуви, кукол и различного реквизита для спектаклей.

Общая сумма подписанных договоров составила более 19 миллионов рублей, из которых фактически было выплачено 6,5 миллиона. Остальные деньги в период с марта по декабрь 2009 года ушли на расчетные счета фиктивных фирм. Супруга Лучина Наталья Пешенькова обвинялась в пособничестве мошенничеству.

Подсудимые должны будут выплатить театру компенсацию в сумме 12 миллионов рублей, а также штраф в сумме 600 тысяч и 500 тысяч рублей. Кроме того, Лучин лишается права в течение двух лет занимать руководящие должности.

Театр кукол имени Образцова считается крупнейшим кукольным театром в мире. Здание театра расположено на Садовом Кольце в Москве.



