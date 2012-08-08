У работника Свято-Троицкого прихода нашли дома целый арсенал

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне в дежурную часть ОМВД по Пушкинскому району за административное правонарушение по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) был доставлен 40-летний житель Пушкина, работник Свято-Троицкого прихода города Колпино.

При личном досмотре у мужчины был обнаружен и изъят пистолет системы «Наган» образца 1895 года, калибра 7,62 мм. Согласно заключению эксперта, данный пистолет относится к категории огнестрельного оружия и предназначен для стрельбы.



В результате дальнейших проведенных оперативно-розыскных мероприятий при проведении обыска в квартире задержанного в доме 22-А на Кадетском бульваре полицейскими было обнаружено и изъято 66 патронов к винтовке «Маузер» калибра 7,65 мм, граната РГД без запала, а также противотанковый коммулятивный артиллерийский снаряд калибра 45 мм.



Возбуждено уголовное дело по статье 222, часть 1 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Задержанному избрана мера пресечения — подписка о невыезде.