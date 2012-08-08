В Перми произошла массовая драка. Шерше ля фам

В Перми сегодня ночью произошла массовая драка. Об этом в полицию сообщила женщина, которая проезжала со своим знакомым рядом с железнодорожным переездом на улице Васильева.



На территории, прилегающей к заброшенному элеватору, дрались около 50 молодых людей, в руках у них были биты и палки.

Прибывший наряд полиции вынужден был вызвать подкрепление — полицейских полка ППС, группы немедленного реагирования, а так же сотрудников ОМОН. Драку удалось пресечь.

В отдел полиции были доставлены 44 участника драки. Пятерым пострадавшим понадобилась медицинская помощь. По словам задержанных, причиной драки послужил конфликт из-за двух девушек.

По некоторым данным, массовую драку устроили представители таджикской и армянской диаспор. Как рассказал исполняющий обязанности руководителя ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов, драка произошла из-за двух женщин, которые ночью прогуливались со своим другом-армянином по улице Васильева в нетрезвом виде, сообщают vesti.ru .

Навстречу компании двигались таджики, которые стали оскорблять девушек. Их спутник стал защищать своих подруг, началась потасовка. На место ЧП прибыло подкрепление от каждой стороны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство". С места драки изъяты травматический пистолет и короткоствольное ружье.



