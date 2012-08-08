В Коми нашли арсенал ОПГ с автоматами и огнеметами

В Коми сотрудники полиции нашли арсенал боевого оружия в рамках расследования уголовного дела в отношении 20 членов организованной преступной группировки. Инцидент произошел в среду, 8 августа.

На счету воркутинской преступной организации "Ифы-Козлова" в Воркуте и соседних муниципалитетах - более 40 убийств, похищений людей, вымагательство и грабежи, передает РИА Новости. Уголовное дело по факту создания ОПГ было возбуждено в марте 2012 года. В аресенале были обнаружены 10 автоматов7 пистолетов, 5 карабинов, снайперская винтовка, огнеметы, гранатометы, противопехотные мины, гранаты, несколько тысяч патронов.



