В Чечне опознаны террористы-смертники, подорвавшие себя в Грозном. ВИДЕО

В Чечне опознаны два террориста-смертника, подорвавшиеся в понедельник перед торгово-развлекательным центром в Октябрьском районе Грозного, в результате чего погибли четыре человека и трое были ранены.



По данным республиканского Следственного комитета, террористы – Али Демилхов, 1983 года рождения, из села Гелгаден Курчалойского района и житель города Гудермес Салман Гехаев, 1987 года рождения.

Али Демилхов ранее отбыл срок за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Неустановленное взрывное устройство сработало накануне около 13:00 перед торгово-развлекательным центром на улице Беноевского в Октябрьском районе Грозного. Как раз в это время из магазина с покупками выходили военнослужащие расположенного неподалеку блокпоста, собиравшиеся ехать в военную часть. Смертники уловили момент, когда на улице было много людей в военной форме, и привели в действие взрывное устройство.



Ранее «АН» сообщали, что глава Чечни назвал возможных организаторов теракта.

