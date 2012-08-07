Экс-начальник Калининградской таможни убит одним выстрелом

В Калининграде застрелен бывший начальник Калининградской оперативной таможни Северо-западного таможенного управления Сергей Тюпин. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.



Тело С.Тюпина было найдено сегодня около его дома. Согласно предварительным данным, мужчина скончался в результате огнестрельного сквозного ранения в голову. На месте убийства найден наградной пистолет Макарова, который принадлежал С.Тюпину.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа из числа следователей и криминалистов регионального управления Следственного комитета РФ, а также сотрудников полиции, сообщает РБК.



