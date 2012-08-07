Кража века: сотрудников банка взяли в заложники, хранилище обчистили

Правоохранительные органы Красногвардейского района Петербурга устанавливают обстоятельства нападения на коммерческий банк. Безумная по своей наглости преступная операция проходила в три этапа.



Ранним утром 6 августа преступники вскрыли денежное хранилище «Гранд Инвест банка» на Малоохтинском проспекте, 16. Ключи и коды сигнализации похитителям были переданы заведующей кассой и начальником расчетно-кассового обслуживания банка. До этого сотрудники банка были захвачены преступниками в своих квартирах вместе с семьями.

Началась преступная операция около 18 часов 5 августа, когда шестеро в масках на улице Партизана Германа ворвались в квартиру заведующей кассой Санкт-Петербургского филиала «Гранд Инвест Банка». Угрожая 32-летней заведующей каким-то предметом , похожим на пистолет, налетчики надели наручники её 41-летнему мужу, связали ремнем руки 12-летнему сыну. Заведующая была вынуждена отдать ключи от кассы и от денежного хранилища, сообщить коды снятия помещений банка с охраны. Около 1 часа ночи 6 августа четверо из захватчиков ушли, двое оставались в квартире со связанной семьей до 08:30 утра.

Около 01:30 6 августа пятеро в масках вошли в дачный дом СНТ «Звездочка» в Пушкинском районе, в котором с семьей проживает 41-летний начальник расчетно-кассового обслуживания «Гранд Инвест Банка». На него надели наручники, его 40-летнюю жену и 8-летнего сына связали. Забрали ключи от банка, узнали коды охранной сигнализации. Около 5 часов утра трое преступников уехали, двое подельников остались сторожить связанных до 08:30.

В 09:10 6 августа заместитель главного бухгалтера «Гранд Инвест Банка», придя на работу в петербургский филиал банка по адресу Малоохтинский проспект, дом 16, обнаружила вскрытое денежное хранилище, сообщает «Фонтанка».

Как показали записи, система охраны периметра банка была отключена в 07:48, в 08:01 отключили сигнализацию хранилища.

Сумма похищенных денег пока неизвестна.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере, т. е. на сумму более 1 миллиона рублей). Преступников разыскивают.



