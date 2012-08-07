В Белоруссии застрелен экс-депутат парламента Грузии

Экс-депутат парламента Грузии Бондо Шаликиани убит в Минске, сообщает СМИ Грузии во вторник 7 августа. Вместе с Шаликиани был убит сопровождавший его мужчина. "Шаликиани был застрелен киллером".

"Шаликиани был застрелен киллером", - сообщил бывший депутат парламента Грузии Валерий Гелбахиани, который встречался с Шаликиани в Беларусии, когда жил там некоторое время.

"Я утром позвонил моим друзьям, проживающим в Минске, и они мне сообщили, что Шаликиани был убит киллером, другие обстоятельства гибели Шаликиани мне неизвестны", - заявил он.

Шаликиани был очень влиятельным лицом в регионе Имерети (Западная Грузия). Он контролировал бизнес нефтепродуктов и владел телекомпанией "Кутаиси". Его не раз обвиняли в связях с криминальным миром.

В марте 2004 года, будучи депутатом парламента Грузии, Шаликиани был задержан в ходе спецоперации. Спецоперацией руководил тогдашний генпрокурор Ираклий Окруашвили. В ходе обыска в его доме было обнаружено огнестрельное оружие разных видов. Против Шаликиани были выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов, в присвоении чужого имущества и в незаконном хранении огнестрельного оружия. В июле того же года Шаликиани был освобожден из предварительного заключения, добровольно отдав государству входившие в его собственность санаторий «Саирме», а также долю акций на автозаводе, электромеханическом и тракторном заводе. Шаликиани также выплатил 280 тыс лари (190 тыс долларов) в счет возмещения ущерба, нанесенного в результате его деятельности государству.