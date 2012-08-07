Убийца заммуфтия Карачаево-Черкессии и Ставрополья приговорен к 19 годам

Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики приговорил Салавата Гандаева за убийство заместителя муфтия духовного управления мусульман республики и Ставропольского края к 19 годам колонии строгого режима.



Об этом сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ.

Гандаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч.2 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как установил суд, утром 20 сентября 2009г. в Черкесске около троллейбусного управления южной части города С. Гандаев из автоматического огнестрельного оружия обстрелял машину И. Бастанова. Представитель духовенства скончался на месте. Находившийся в машине 14-летний сын убитого, Махаммад, был тяжело ранен.



