Молодой человек приставил пистолеты к обоим вискам, чтобы уж наверняка
7 августа 2012, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Двадцатилетний житель Омска покончил с собой в понедельник, стреляя себе в голову из двух пистолетов одновременно, травматического и газового, скончался молодой человек мгновенно.
Перед этим он написал предсмертную записку, что пистолеты взял у отца. Как уточняет УМВД, у хозяина квартиры были изъяты шесть охотничьих ружей различного калибра иностранного производства.
По факту происшествия проводится проверка.