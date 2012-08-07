Молодой человек приставил пистолеты к обоим вискам, чтобы уж наверняка

Двадцатилетний житель Омска покончил с собой в понедельник, стреляя себе в голову из двух пистолетов одновременно, травматического и газового, скончался молодой человек мгновенно.



Перед этим он написал предсмертную записку, что пистолеты взял у отца. Как уточняет УМВД, у хозяина квартиры были изъяты шесть охотничьих ружей различного калибра иностранного производства.

По факту происшествия проводится проверка.



