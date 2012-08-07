В Ростовской области задержан наркокурьер - черная кошка

Сотрудники наркоконтроля по Ростовской области выявили интересную схему доставки наркотиков осужденным исправительного учреждения №20в поселке Фрунзе города Шахты, где основным посредником была милая черная кошка.



«Служба доставки» работала просто и четко: заключенный освобождался и в сумке проносил с собой черную кошку. Его встречала машина, там он оставлял животное и отправлялся по своим делам. Пособники на воле начиняли внутреннюю сторону ошейника кошки героином и выпускали животное. Нетрудно догадаться, куда кошка дальше направлялась.

Оперативникам показалось странным частое посещение одной и той же кошки в общежитии осужденных.

Совместно с наркополицейскими они задержали пособников на воле в момент начинения ошейника наркотиками. Передачи запрещенных вещей на территорию зон с помощью животных - первый случай на территории Ростовской области.



