В Петербурге неизвестные напали на прокурора Василеостровского района

В Санкт-Петербурге в понедельник среди бела дня неизвестные совершили разбойное нападение на и.о. прокурора Василеостровского района.

В 13:15 мск у дома №100 по проспекту Металлистов двое неизвестных преступников, разбив правое переднее боковое стекло «Ауди Q7» и брызнув в лицо из газового баллончика 38-летней Оксане Зотовой, похитили сумку с 50 тысячами рублей, документами, в том числе служебным удостоверением, тремя банковскими картами, сберкнижкой и ключами от квартиры. Злодеи с места преступления скрылись на неустановленном автомобиле.Женщина пострадала. Получив химический ожог глаз, и.о. прокурора получила первую медицинскую помощь и отправлена на амбулаторное лечение, сообщает Фонтанка.ру.

Видеонаблюдение на доме и прилегающей территории отсутствует.По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение).