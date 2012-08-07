Чиновники Луховицкого района Подмосковья арестованы по подозрению во взятке

Глава администрации Луховицкого муниципального района Николай Исаенков и его заместитель Николай Кусков стали фигурантами уголовного дела - следствие подозревает чиновников в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие считает, что в июле 2012 года к Исаенкову и его заместителю Кускову обратился местный предприниматель по вопросу выделения в аренду, без аукциона, земельного участка площадью 4 тыс. кв. метров. Участок, необходимый для выделения, расположен в черте города Луховицы и был необходим для строительства сборочного цеха.

За решение данного вопроса сотрудники администрации потребовали взятку в размере 3 млн. рублей, которую необходимо было передать через указанного ими посредника якобы на цели благотворительности, для строительства православного храма.

6 августа приблизительно в 15 часов в служебном автомобиле Кускова посредница, 67-летняя местная жительница, действовавшая по указанию сотрудников. однако не осведомленная о их преступном умысле, получила требуемую сумму взятки. Женщину задержали сотрудники ГУ МВД России по Московской области.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте Кускова и его начальника Исаенкова.