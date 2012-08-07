В Смоленской области похитили учредителя ООО «Тихвинский» Виктора Гришанова

Уголовное дело возбуждено по факту похищения 49-летнего учредителя ООО «Тихвинский» Виктора Гришанова. Предпринимателя Виктора Гришанова, по предварительной информации, похитили накануне днем в поселке Тихвинка, сообщает Следственный Комитет России.

Похищение произошло около 12 часов, когда потерпевший подъехал к офису в поселке Тихвинка. Его автомобиль совершил столкновение с автомашиной «ауди», стоявшей около базы на площадке. Когда Гришанов вышел на улицу, из машины выбежали трое неизвестных лиц в масках и, насильно посадив потерпевшего в его машину, скрылись. Автомашину «ауди» злоумышленники подожгли на месте происшествия, бросив в салон горючее вещество.

Автомобиль потерпевшего позже был обнаружен на территории городского кладбища деревни Селифоново Смоленского района, ведется розыск Гришанова и его похитителей.