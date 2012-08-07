Житель Тюмени убил ударом молотка 4-летнего ребенка на детской площадке

Накануне вечером, около 22 часов в Тюмени 4-летний ребенок играл на детской площадке во дворе своего дома, к ребенку подошел мужчина и ударом молотка по голове убил мальчика, возбуждено уголовное дело, передает СК Р.

Несмотря на то, что пострадавший был госпитализирован, травма оказалась тяжелой и мальчик скончался от полученной травмы, 29-летний местный житель, подозреваемый в бессмысленном и жестоком убийстве задержан и арестован.

Назначена экспертиза на предмет вменяемости подозреваемого.