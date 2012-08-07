Страховой агент изобличена в присвоении денег

Ранее судимая девушка присвоила более 90 тыс. рублей страховых взносов. Сотрудниками УМВД России по Центральному району изобличена 24-летняя гражданка, которая, являясь страховым агентом, присвоила денежные средства, полученные в качестве страхового взноса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе реализации оперативной информации и проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изобличена 24-летняя гражданка (ранее судимая), которая, являясь страховым агентом, используя свое служебное положение, присвоила в 2009 году денежные средства в размере более 38 тыс. рублей, полученные в качестве страхового взноса по договору, которые впоследствии использовала по своему усмотрению.

Также она совершила аналогичные деяния в 2011 году, присвоив денежные средства, полученные в качестве страхового взноса, в сумме около 55 тыс. рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 160 часть 3 УК РФ (присвоение или растрата). Мерой пресечения избрана подписка о невыезде.