На Урале малолетние дети сгорели заживо, пока их мать пьянствовала

В селе Верхние Арти в ночь на вторник сгорел частный дом, в пожаре заживо сгорели двое маленьких детей возрастом 1 и 3 года. В отношении матери погибших мальчиков 25-летней Яны Иконниковой возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.





Следствием установлено, что днем мать погибших детей неработающая жительница деревни, проводила мужа на заработки в Екатеринбург и вместе со свекровью стала пить, несмотря на то, что в доме находились двое маленьких детей.

В итоге мать уронила сигарету на диван, отчего он загорелся. Свекровь вылила на диван два ведра воды, ушла к себе домой и легла спать. Ближе к вечеру женщины продолжили выпивать, на этот раз уже в доме у свекрови. Около 23 часов к ним прибежала соседка и сообщила, что у 25-летней женщины горит дом. Пожарные извлекли из дома тела двух погибших детей.