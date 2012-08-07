В Оренбургской области сотрудники ДПС нашли на обочине дороги новорожденную

4 августа инспекторы ДПС районного отдела полиции на обочине 13-го км полевой дороги «Ясный-Новосельский» нашли новорожденную девочку, возбуждено уголовное дело, ведется розыск женщины, бросившей ребенка, говорится на сайте СК Р.





Несмотря на то, что несколько часов малышка пролежала без одежды под палящим солнцем, угрозы для жизни и здоровья ребенка нет.

По делу назначены необходимые экспертизы.