Пьяный москвич стрелял из ружья по детской площадке

В Москве задержан мужчина, подозреваемый, что он в нетрезвом виде со своего балкона стрелял в людей на детской площадке, инцидент произошел 22.32 в воскресенье, 5 августа, по адресу Ленинский проспект, 89.

В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили, что прибывший по вызову на место экипаж задержал на месте происшествия неработающего мужчину. Задержанный из принадлежащих ему травматического пистолета и охотничьего ружья произвел около 10 выстрелов в сторону группы граждан, находящихся на детской площадке. Никто не пострадал.

Полицейские изъяли с места ЧП ружье "Вепрь-Молот" и травматический пистолет Grand Hower T-12, возбуждено дело по статье "хулиганство".