В Ростовской области третий день ищут пропавшую девочку

Поиски девятилетней девочки Саши Целых в Ростовской области идут третьи сутки: девочка вместе с семьей отдыхала на берегу Дона, на минуту отошла от родителей и с этого момента ее никто не видел.

Следствие рассматривает не одну версию причин пропажи девочки, начиная с того, что Саша Целых могла утонуть, заканчивая версией о причастности неустановленных лиц к возможной пропаже девочки.

Пикник был в окрестностях хутора Калинин, на пляже базы отдыха Новочеркасского политехнического института, а данный момент пятьсот человек прочесывают берег, лесополосы, соседние базы отдыха и населенные пункты.