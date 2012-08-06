По факту убийства двух сотрудников рыболовного клуба возбуждено уголовное дело

В правоохранительные органы сегодня утром поступило сообщение об обнаружении на территории рыболовного клуба в деревне Никифорово Щелковского района Московской области тел двух сотрудников.

Найдены тела 40-летнего ихтиолога-рыбовода и 49-летнего инженера, с множественными колото-резаными ранениями.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к убийству. Расследование уголовного дела продолжается.



