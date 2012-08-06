Питерский 38-летний педофил изнасиловал мальчика при его родителях

В Санкт-Петербурге в суд в понедельник передано дело 38-летнего петербуржца Ивана Бабаева, который изнасиловал несовершеннолетнего, запугав его родителей, в квартире, принадлежащей потерпевшим.

Бабаев пойдет по двум статьям - собственно изнасилование малолетки и незаконное лишение свободы.

"По данным следствия, 17 апреля 2011 года Бабаев, находясь в квартире одного из домов по Среднеохтинскому проспекту, применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего жителя Санкт-Петербурга, подавляя таким образом, а также посредством угроз в отношении несовершеннолетнего и его родителей его волю к сопротивлению, незаконно удерживая потерпевшего в помещении указанной квартиры, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера", - сообщает в понедельник пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи уверены, что собрали достаточно доказательств для обвинения Бабаева по двум предъявленным му статьям.