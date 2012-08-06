18-летний ублюдок по-пьянке изнасиловал трёхлетнюю сестру приятеля в Татарстане

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего Айнура Калимуллина за угрозу убийством 17-летнем узнакомому и изнасилование трёхлетней малышки в квартире, где проживали брат с сестрой.

"По версии следствия, вечером 17 июля 2012 года в городе Бугульме Калимуллин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в квартире 17-летнего знакомого, угрожая ножом, совершил изнасилование его 3-летней сестры. Затем Калимуллин вывез потерпевших за город и, оставив на автотрассе, скрылся" - сообщила пресс-службы СКР.

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности Калимуллин вину не признал, отметили в Слпдственном комитете РФ. По ходатайству следователя суд его арестовал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.