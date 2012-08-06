Кадыров назвал возможных организаторов взрыва в Грозном

Лидеры бандподполья братья Муслим и Хусейн Гакаевы, возможно, являются организаторами прогремевшего в понедельник взрыва в Грозном. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.



В Октябрьском районе Грозного сегодня днем произошел взрыв. Погибли четыре человека, еще трое получили ранения. По предварительным данным, взрывные устройства привели в действие два смертника.

"По предварительным данным, есть основание полагать, что организаторами теракта являются братья Муслим и Хусейн Гакаевы. Я попросил правоохранительные органы подключить самые опытные кадры для того, чтобы их обнаружить, задержать или нейтрализовать, если окажут сопротивление", - заявил Кадыров, слова которого приводятся на сайте администрации Чечни.

Кроме того, Кадыров не исключил вероятность того, что подрывниками могли быть умственно отсталые люди.

"Это тактика Гакаевых. Находить больных, слабоумных людей, пичкать наркотическими веществами. Направлять их на смерть", - отметил глава республики.

Братья Гакаевы по терминологии боевиков носят звания "амиров". Хусейн - один из лидеров чеченских сепаратистов, известный полевой командир. В 2010 году на встрече полевых командиров был провозглашен командующим вооруженными силами и шуры-маджлиса "Чеченской Республики Ичкерия" (ЧРИ), эмиром Чечни. Ранее назначался лидером сепаратистов Доку Умаровым министром внутренних дел (в 2007 году) и наместником чеченского вилайята "Имарата Кавказ" (в 2010 году).

Его брат Муслим с мая 2007 года исполняет обязанности командующего Шалинским горным сектором Восточного фронта вооруженных сил ЧРИ.







