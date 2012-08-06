СКР: В Дагестане возбуждено дело по факту посягательства на жизнь полицейских

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту нападения "лесными братьями" на полицейских в Цунтинском районе. В результате обстрела двое правоохранников погибли, третий тяжело ранен.

В ходе нападения начительные повреждения причинены и служебной автомашине.

"АН" писали, что инцидент произошёл в субботу на автодороге Мокок-Кидеро близ села Гудатли. Неустановленные пока лица обстреляли служебную автомашину УАЗ отдела МВД России по Цунтинскому району, в которой следовали сотрудники отдела полиции с обеда на работу

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.162 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом), ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сообщила в понедельник пресс-служба СК России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.