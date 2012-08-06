Фрагменты пояса шахида обнаружены на месте подрыва броневика в Грозном. ВИДЕО

По факту двух взрывов в понедельник в Октябрьском районе столицы Чечни на улице Байсангурова у входа в магазин "Военторг" возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия.

На месте ЧП обнаружены фрагменты пояса шахида.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса России ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), статей 222 ("Незаконное изготовление взрывного устройства") и 223 ("Незаконный оборот оружия")", - сообщает пресс-служба СК России.

"АН" писали, что по предварительной информации, в результате подрыва погибли трое военнослужащих внутренних войск МВД России, еще трое ранены.

"Четвертое тело, вероятно, принадлежат смертнику. С места происшествия изъяты фрагменты пояса «шахида». В настоящее время следователями республиканского управления СК России проводится осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СКР.

Обстановка в Грозном остается спокойной. Работают магазины, рынки, учреждения и предприятия, а также городской транспорт.