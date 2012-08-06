54-летнего жителя Чечни совесть привела с повинной в полицейский участок

В Чеченской республике в понедельник в дежурную часть отдела МВД России по Надтеречному району поступил протокол явки с повинной жителя села Надтеречное, 1958 г.р. Об этом сообщила пресс-служба МВД по ЧР.

"Заявитель сообщил, что в середине июля текущего года он, путем свободного доступа, с прилавка продуктового магазина, расположенного по ул. Ленина с.Надтеречное, совершил кражу мобильного телефона «Самсунг», принадлежащего жительнице села, 1959г.р", - говорится в сообщении чеченской полиции.

Проводится проверка.