Убийство Политковской: Павлюченкова проверят на детекторе лжи

Проверить на детекторе лжи одного из предполагаемых организаторов убийства Анны Политковской бывшего сотрудника ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова потребуют адвокаты других фигурантов уголовного дела.



Павлюченков начал давать признательные показания. Его дело будет выделено в отдельное производство.

При этом по условиям сделки со следствием, Дмитрий Павлюченков может отказаться от дачи показаний на полиграфе.

В конце мая 2012 года Павлюченкова перевели под домашний арест. Сам Павлюченков утверждает, что стал невольным соучастником преступления, поскольку он, организуя слежку за журналисткой, не знал, что на Политковскую готовится покушение.

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома на Лесной улице в Москве. В нее было произведено пять выстрелов. После этого киллер вышел из подъезда и, сев в ожидавший его автомобиль ВАЗ-21043 у метро "Новослободская", скрылся вместе с соучастниками. Следствие считает исполнителем убийства Политковской Рустама Махмудова. 31 мая 2011 года он был задержан в Чечне и доставлен в Москву.

Рустаму Махмудову предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса России: "Убийство", "Незаконный оборот оружия", "Похищение человека" и "Вымогательство".

Махмудов находится под арестом до 31 августа 2012 года.

Павлюченков дал показания, что заказчиком убийства Анны Политковской выступили бизнесмен Борис Березовский и эмиссар чеченских террористов Ахмед Закаев.

При рассмотрении дела против Павлюченкова в особом порядке ему будет назначено не более двух третей от максимального наказания, предусмотренного за инкриминируемые деяния, сообщают vesti.ru.

Адвокаты других фигурантов дела настаивают на том, что показания Павлюченкова не соответствуют действительности.



