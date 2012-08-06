МВД Чечни: взрыв в Грозном, где погибли люди, устроили двое смертников

Взрыв в Грозном около часа пополудни понедельника унесли жизни военнослужащих. Предположительное взрывное устройство привели в действие два террориста-смертника, сообщила пресс-служба чеченского МВД.

В понедельник около 13 часов на ул. Б.Беноевского в Октябрьском районе г. Грозного напротив магазина «Военторг» произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

Взрыв произошёл в Октябрьском районе столицы Чечни (ранее поступала информация о двух взрывах).

"АН" писали, что по предварительной информации, в результате взрыва погибли 4 человека. Теперь чеченская полиция дополняет, что "ещё 3 человека получили ранения".

"В настоящее время место происшествия оцеплено. Работает следственно-оперативная группа. Устанавливается тип и мощность взрывного устройства. Принимаются меры по установление личностей террористов, поиску их возможных сообщников и организаторов взрыва", - гговорится в сообщении МВД по ЧР.

В то же время, как уверяет полиция, обстановка в городе остается спокойной. Работают все организации, учреждения, магазины, рынки, общественный транспорт.

После завершения следственных мероприятий и осмотра места происшествия будет восстановлено движение по улице Беноевского.