В Тихвине задержан детский тренер по подозрению в убийстве

Жертвой убийцы стала 20-летняя девушка. В минувшую субботу сотрудниками уголовного розыска по подозрению в убийстве задержан 26-летний житель Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 17.00 в городе Тихвине, в парадной одного из домов в 1-м микрорайоне, тренер по футболу молодежного спортивного центра во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом убил 20-летнюю неработающую местную жительницу. В дальнейшем был задержан опергруппой отдела уголовного розыска ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области и 11-го отдела ОРЧ № 4 (линии уголовного розыска) ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по приметам по сообщению граждан. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.