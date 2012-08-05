Виновник кораблекрушения в Крыму задержан
5 августа 2012, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]
По факту столкновения судов в Крыму возбуждено уголовное дело по статье УК Украины, предусматривающей наказание за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.
Трагедия произошла накануне в море близ Судака. Местный предприниматель, 24-летний житель города не справился с управлением катера, на борту которого находились 19 пассажиров, вследствие чего судно столкнулось с теплоходом для морских прогулок.
Владелец катера задержан.