Храм Преподобного Сергия Радонежского в Москве обокрали на четверть миллиона

С полицию Москвы с заявлением о краже денег в Храме Преподобного Сергия Радонежского, расположенного на Окской улице, обратился в суббот вечером, 4 августа, настоятель. Ущерб от кражи оценен в 250 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что воры вскрыли отмычками двери подсобного помещения храма и открыл сейф, стоявший в помещении. 250 тысяч рублей - деньги церковной общины - украдены.

Возбуждено уголовное дело, организован розыск преступников.