СК сообщает о допросе подозреваемого в убийстве Б. Прахова

Следователи СК России по Владимирской области завершили допрос задержанного накануне 30-летнего Дмитрия Семёнова, написавшего явку с повинной и признавшегося в убийстве пятилетнего Богдана Прахова в Петушках Владимирской области.





Семёнов в 2002 году уже был осужден Читинским судом за убийство и освободился в 2010 году, с тех пор он нигде не был зарегистрирован, не имел при себе никаких документов, и справку об освобождении он также утерял.

Со слов самого Семёнова, 19 июня, оказавшись неподалеку от дачного товарищества, где отдыхала семья мальчика, Семёнов увидел играющих детей и пошлел в их сторону. На момент совершения преступления подозреваемый был пьян.

Как только дети выехали на велосипедах за ограждение, Семёнов дважды ударил старшего мальчика по голове, и, схватив Богдана, побежал в сторону леса. Семёнов также дал показания, что убил ребенка, так как мальчик очень громко кричал, и это могло привлечь внимание посторонних.

После совершенного преступления Семёнов, пытаясь скрыться от правоохранительных органов, в основном перемещался параллельно крупным трассам и по лесным массивам. В Москве он прибился к группе БОМЖей, которые посоветовали ему пожить в реабилитационном центре, куда Семёнов действительно "прибился" и на некоторое время получил кров и еду.

Из Москвы Семёнов отправился в Санкт-Петербург, уже в районе Твери его задержали сотрудники полиции, которые решили проверить его на причастность к краже, совершенной во Владимирской области. Однако после доставления в отдел полиции Семёнов начал давать показания о совершенном убийстве.

В сообщении, опубликованном на сайте СК РФ подчеркивается, что пока вся картина произошедшего основана в основном только на показаниях подозреваемого, всё это предстоит проверить следственным путем.