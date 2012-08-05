Тройное убийство совершено на одном из кладбищ Свердловской области

В городе Дегтярске Свердловской области на территории городского кладбища обнаружены тела трех человек: двух мужчин и женщины с колото-резаными ранениями, по факту тройного убийства возбуждено уголовное дело.

Источник в ГУМВД по Свердловской области отметил, что следствие рассматривает, как одну из версий произошедшего, ритуальное убийство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.