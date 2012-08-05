На Ставрополье селянину грозит до 20 лет за поругания чести полицейского мундира

На Ставрополье 31-летний житель села Александровское не в меру разбушевался во время задержания его за мелкое хулиганство: покрыл ППС-ников матом и разорвал на одном из них форму. Возбуждено дело.

"3 августа 2012 года при патрулировании улицы Калинина села Александровское Ставропольского края сотрудник патрульно-постовой службы задержал за мелкое хулиганство гражданина. Однако, во время составления нарядом ППС административного протокола, 31-летний мужчина публично оскорбил сотрудников. Далее он оказал сопротивление сотрудникам и порвал форменную одежду полицейскому", - передает в воскресенье пресс-служба МВД РФ.

В итоге правонарушитель был доставлен в отделение полиции.

В настоящее время собранные материалы переданы в СУ Следственного комитета по Ставропольскому краю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении правонарушителя.

Правонарушитель, оскорбивший полицейских, ответит по закону. Причём ему грозит до 20 лет тюрьмы.

"Стоит напомнить, что публичное оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей, согласно ст. 319 УК Российской Федерации, влечет ответственность в виде исправительных работ сроком до 1 года или денежный штраф. В случае применения насилия в отношении полицейского нарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Согласно статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов с целью воспрепятствования их деятельности по охране общественного порядка наказывается реальным сроком лишения свободы - до 20 лет.", - отмечается в сообщении.

Ставропольцу могут "впаять" все три эти статьи, если и после задержания он продолжит "качать права" с полицейскими.