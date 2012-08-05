В Приморье 30-летний житель Находки промышлял довольно долго кражами в горбольнице. Пока его рука не поднялась на ноутбук одного из пациентов. После подачи потерпевшим заявления в полицию, злоумышленника задержали по "горячим следам".

"В дежурную часть ОМВД России по г. Находка поступило сообщение о том, что у одного из пациентов городской больницы из палаты похищен ноутбук. На момент кражи потерпевший находился на процедурах", - сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД оп приморскому краю.

Оперативники выехали на место происшествия, опросили медперсонал и пациентов больницы, которые могли быть очевидцами преступлений. В результате был задержан житель города.

"Задержанный мужчина признался в совершении еще нескольких подобных преступлений и рассказал полицейским о том, как совершал преступления. Выяснилось, что под видом посетителя мужчина прохаживался по коридорам больницы, делая вид, что ищет среди больных своего знакомого. Приметив незакрытый кабинет или палату, входил туда и забирал оттуда чужие вещи. Как правило, в больничных палатах мужчина похищал мобильные телефоны, ноутбуки и сумочки с деньгами", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый раскаивается в содеянном.

В ходе проверки полицейские установили, что задержанный совершал хищения не только в больнице, но и в офисах бизнес-центра, расположенного в районе улицы Школьной.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По фактам хищений чужого имущества возбуждены уголовные дела.