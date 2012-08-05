Во владимирском лесу обнаружен труп изнасилованной и задушенной школьницы

Во Владимире полиция накануне обнаружила пропавшую с вечера 14-летнюю девушку в лесу неподалёку от города задушенной. Полиция не исключает изнасилования школьницы перед убийством. Ведётся розыск душегуба.



"Ранним утром 4 августа в дежурную часть УМВД России по г.Владимиру поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летней жительницы микрорайона Оргтруд областного центра. На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, организованы поиски силами сотрудников полиции и местных жителей", - передает в воскресенье пресс-служба владимирского главка МВД РФ.

В результате прочесывания местности около 19.30 примерно в километре от микрорайона Оргтруд города Владимира в лесном массиве участковым уполномоченным полиции был обнаружен труп девушки.

"При первоначальном осмотре на теле обнаружены следы асфиксии, возможно, было совершено изнасилование", - говорится в сообщении ГУ МВД по Владимирской области.