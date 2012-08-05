Неизвестный швырнул гранату в людей, сделавших ему замечание

В Красноярске неизвестный мужчина в субботу вечером дерзко отреагировал на сделавших ему замечание людей. Злоумышленник швырнул гранату в группу людей, возмутившихся распитием водки в общественном месте.

Прогремел взрыв, в результате которого пострадали пять человек. На место происшествия оперативно прибыла бригада "скорой помощи".

По словам сотрудника полиции, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Преступника ищут.