Неизвестный швырнул гранату в людей, сделавших ему замечание
5 августа 2012, 01:40 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]
В Красноярске неизвестный мужчина в субботу вечером дерзко отреагировал на сделавших ему замечание людей. Злоумышленник швырнул гранату в группу людей, возмутившихся распитием водки в общественном месте.
Прогремел взрыв, в результате которого пострадали пять человек. На место происшествия оперативно прибыла бригада "скорой помощи".
По словам сотрудника полиции, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Преступника ищут.