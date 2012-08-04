//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

Начата проверка по факту пропажи в Хабаровском крае малолетней девочки

4 августа 2012, 13:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Начата проверка по факту пропажи в Хабаровском крае малолетней девочки

"Аргументы неделi" ранее сообщали, что в селе Дуги Хабаровского края пропала трехлетняя девочка, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что девочка воспитывалась в благополучной семье, где было еще двое детей, вечером 3-го августа девочка вместе с 5-летним братом ушла гулять и после домой не вернулась. 
В районе поисков продолжаются поиски ребенка, местонахождение девочки устанавливают полицейские и односельчане.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕП

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
В Хабаровском крае жители 50+ возраста получили сертификаты на обучение

В Хабаровском крае жители 50+ возраста получили сертификаты на обучение 18:08

В Хабаровском крае реализуется проект «Демография» >>
Мэрия Хабаровска скупает квартиры для аварийных переселенцев

Мэрия Хабаровска скупает квартиры для аварийных переселенцев 18:07

Мэрия Хабаровска готовит документы для покупки 30 квартир для граждан, переселяемых из аварийного жилья. Расселение проходит в рамках нацпрограммы для жителей краевой столицы, которые проживают в домах, признанных аварийными до января 2017-го. >>
Хабаровск готов к временному размещению подтопленцев

Хабаровск готов к временному размещению подтопленцев 18:05

Полсотни человек может принять временный пункт пребывания в Хабаровске. Он подготовлен специально для подтопленцев. >>
В психоневрологическом интернате Эльбана карантин снят частично

В психоневрологическом интернате Эльбана карантин снят частично 15:24

В Хабаровском крае в психоневрологическом интернате поселка Эльбан частично снят карантин. Он был установлен из-за вспышки кишечной инфекции. >>
Руководители «Холдоми» подозревают терракт в палаточном лагере

Руководители «Холдоми» подозревают терракт в палаточном лагере 13:58

В лагере, где при пожаре погибли четыре ребенка, подозревают теракт. Об этом заявили руководители самой базы, на территории которой были установлены палатки. >>
Камерный оркестр «Виртуозы Амура» побывал с концертами в Японии

Камерный оркестр «Виртуозы Амура» побывал с концертами в Японии 10:17

Состоялась первая и некоммерческая поездка коллектива Хабаровского музыкального театра в Токио по приглашению общества «Японско-Российского центра молодёжных обменов». >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Пётр Дзвинник: как из мусора сделать газ

Пётр Дзвинник: как из мусора сделать газ 10:14

Проблема сбора и переработки различного вида отходов, особенно пластика, остро стоит сейчас перед всем человечеством. Как из мусора сделать газ, знает доцент Дальневосточной народной академии Пётр Дзвинник. >>
Губернатор Хабаровского края отстранил замглавы минобра на время проверки

Губернатор Хабаровского края отстранил замглавы минобра на время проверки 29.07 14:38

Заместитель министра образования и науки Хабаровского края Александр Король временно отстранен от исполнения своих должностных обязанностей. Это решение принял губернатор региона Сергей Фургал. >>
Дачников в Хабаровском крае торопят со сбором урожая

Дачников в Хабаровском крае торопят со сбором урожая 29.07 14:32

В Хабаровском крае дачников торопят покинуть левый берег Амура. Садоводы должны успеть собрать урожай до начала паводка. >>
Высокие зарплаты бюджетников Хабаровского края удивили Росстат

Высокие зарплаты бюджетников Хабаровского края удивили Росстат 29.07 14:02

Росстат проанализировал средние заработные платы врачей и учителей с высшим образованием и средней заработной платой. >>
Фигурантам дела о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае просят поблажки

Фигурантам дела о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае просят поблажки 29.07 13:16

Адвокаты директора и владельца палаточного лагеря для детей на территории базы «Холдоми» обжаловали арест своих подзащитных. Максим Кузнецов и Виталий Бурлаков были арестованы по делу о пожаре в лагере. >>
Хабаровский край отстает в реализации мусорной реформы

Хабаровский край отстает в реализации мусорной реформы 29.07 12:26

Хабаровский край отстает в переходе на новую систему обращения с отходами. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура внесла представления губернатору региона. >>

//Новости ADWILE

Вертолет санавиации экстренно доставил двух женщин в Хабаровск

Вертолет санавиации экстренно доставил двух женщин в Хабаровск 28.07 10:55

Вертолет санитарного рейса экстренно доставил в краевую столицу двух срочно нуждающихся в госпитализации пациенток. >>
В Хабаровске появится велосипед для детей с ограниченными возможностями

В Хабаровске появится велосипед для детей с ограниченными возможностями 28.07 10:52

Специальный велосипед для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата появится в прокате в краевой столице. О его покупке попросила хабаровская общественная организация «Совет отцов». >>
Атомная подлодка спецназначения «Хабаровск» спустится на воду до конца года

Атомная подлодка спецназначения «Хабаровск» спустится на воду до конца года 28.07 10:51

Атомная подводная лодка специального назначения «Хабаровск» - проект 09851 – будет спущена на воду на заводе «Севмаш» до конца 2019 года. Лодка станет штатным носителем беспилотных аппаратов «Посейдон». >>
В Хабаровском крае родителям новорожденных будет проще получить выплату

В Хабаровском крае родителям новорожденных будет проще получить выплату 27.07 10:39

Губернатор Хабаровского края подписал постановление об изменении порядка предоставления новых мер поддержки семьям с детьми. >>
Выпускник хабаровского вуза предложил Ким Чен Ыну купить «авто Гагарина»

Выпускник хабаровского вуза предложил Ким Чен Ыну купить «авто Гагарина» 27.07 10:36

Бывший студент Политехнического института Хабаровска продаёт автомобиль ЗиС-110. На этом авто в 1962 году Юрий Гагарин прибыл в Хабаровск с официальным визитом. >>
После пожара в «Холдоми» массово увольняют сотрудников

После пожара в «Холдоми» массово увольняют сотрудников 27.07 10:36

В Хабаровском крае задержан и арестован директор палаточного лагеря «Спецназ. Дети», где избили 11-летнего мальчика. Лагерь закрыт. >>

//Новости МирТесен

Все больше сел Хабаровского края страдает от подтопления

Все больше сел Хабаровского края страдает от подтопления 26.07 12:02

В Хабаровском крае обостряется паводковая ситуация. Сильные ливни продолжают заливать Бикинский, Вяземский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Советско-Гаванский и Ванинский районы региона. >>
Питание в хабаровских школах будет одинаково для всех детей

Питание в хабаровских школах будет одинаково для всех детей 26.07 12:01

В школах Хабаровского края теперь будет одно меню для всех детей. Ранее оно было разделено для детей из малоимущих семей и детей, чьи обеды оплачиваются из кошелька родителей. >>
Сотрудник МЧС обвинен в халатности по делу о пожаре на «Холдоми»

Сотрудник МЧС обвинен в халатности по делу о пожаре на «Холдоми» 26.07 11:59

Обвинение по статье о халатности по делу о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» предъявлено начальнику отдела надзорной деятельности по Солнечному району ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Эдуард Новгородцев заключен под стражу. >>

//Новости партнеров

В лагере «Спецназ дети» в Хабаровском крае ребенку сломали позвоночник

В лагере «Спецназ дети» в Хабаровском крае ребенку сломали позвоночник 26.07 10:38

В Хабаровском крае подростки жестоко избили сверстника. Инцидент произошёл в лагере «Спецназ. Дети». Мама пострадавшего ребенка рассказывает, что представители администрации лагеря отправили ей СМС-сообщение. В нем говорилось о том, что из лагеря необходимо забрать детей >>
Еще один ребенок из палаточного лагеря «Холдоми» попал в больницу

Еще один ребенок из палаточного лагеря «Холдоми» попал в больницу 26.07 10:37

Еще один ребенок из палаточного лагеря на базе «Холдоми» госпитализирован. Десятилетний мальчик отравился угарным газом. >>
Детей из хабаровского «Холдоми» может принять приморский «Океан»

Детей из хабаровского «Холдоми» может принять приморский «Океан» 25.07 12:43

Дети, которые находились в лагере базы «Холдоми» в Хабаровском крае во время пожара, могут отправиться во всероссийский детский центр «Океан» под Владивостоком. Об этом заявили представители Центра. >>

//Новости СМИ2

Садоводам Хабаровского края выделят два миллиона субсидий

Садоводам Хабаровского края выделят два миллиона субсидий 25.07 11:12

В Хабаровском крае садоводов и огородников поддержат материально. Получателями государственных субсидий станут некоммерческие товарищества шесть муниципалитетов. Для этого бюджет выделил 2,1 миллиона рублей. >>
Стихийные рыбные рынки в Хабаровском крае будут штрафовать

Стихийные рыбные рынки в Хабаровском крае будут штрафовать 25.07 11:11

В Хабаровском крае готовится к принятию закон «О внесении изменения в статью 29 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях». Этот закон разработан прокуратурой и направлен губернатору региона Сергею Фургалу. >>
В Хабаровском крае из подтопленных сел эвакуируют жителей

В Хабаровском крае из подтопленных сел эвакуируют жителей 25.07 11:10

В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края началась эвакуация селян из-за подтопления. Причиной тому – паводки на малых реках. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
2

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
3

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике
4

Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг
5

"Это предательство властей", продюсер Андрей Разин прокомментировал ситуацию с выборами губернатора Ставропольского края

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры