Начата проверка по факту пропажи в Хабаровском крае малолетней девочки

"Аргументы неделi" ранее сообщали, что в селе Дуги Хабаровского края пропала трехлетняя девочка, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что девочка воспитывалась в благополучной семье, где было еще двое детей, вечером 3-го августа девочка вместе с 5-летним братом ушла гулять и после домой не вернулась.

В районе поисков продолжаются поиски ребенка, местонахождение девочки устанавливают полицейские и односельчане.