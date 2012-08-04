В Хабаровском крае ищут трехлетнюю девочку

В селе Дуди Хабаровского края пропала трёхлетняя девочка, в поисках пропавшего ребёнка заняты 32 полицейских и 25 односельчан. Мать ребенка в 21.50 пятницы обратилась за помощью в поисках в полицию.

Полицейскими и добровольцами прочёсывается лесной массив, поиски идут и в реке Амур около села. Проводится подомовой обход населения.