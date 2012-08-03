Адвокат: дело о незаконной продаже госфилармонии КБР раздуто в 4 раза. ВИДЕО

Здание государственной филармонии Республики Кабардино-Балкария ушло с молотка сказочно дёшево, но много за неё было и не выручить: больше миллиона никто никому не хотел давать.

Об этом рассказал адвокат Руслан Коблев обвиняемого в хищении главы администрации президента КБР Владимира Жамборова.

"Сегодня в Тверском суде Москвы следователь признал, что по результатам последней экспертизы стоимость здания госфилармонии составила не 22 миллиона рублей, а 6 миллиона рублей и, таким образом, ущерб, якобы причиненный обвиняемыми составляет 5 миллиона рублей", - сказал Коблев, передают Вести.

"Даже эта сумма является сильно завышенной, реальная стоимость здания составляет менее одного миллиона рублей, а за него заплатили миллион", - настаивает Коблев.

"АН" писали, что уководителю администрации главы КБРинкриминируют хищение бывшего здания республиканской государственной филармонии.

Фигурантами этого дела также является несколько высокопоставленных чиновников КБР и местная предпринимательница Мадина Хацукова. Как установило следствие, под руководством Жамборова здание было незаконно приватизировано и продано Мадине Хацуковой, в результате чего государству был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 19 миллионов рублей.