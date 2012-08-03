Прокуратура Москвы: Статистику преступности ухудшили воры, мошенники и нелегалы

В Москве убийств и изнасилования раскрываются хуже, чем раньше, при этом значительная часть противозаконных деяний лежит на совести нелегальных мигрантов, рассказал прокурор столицы в отчёте по итогам полугодия.

Число зарегистрированных столичными правоохранниками в первые шесть месяцев этого года краж увеличилось на 4%, а мошенничеств - на 14%; по сравнению с аналогичным периодом года минувшего, передает ТВЦ. По словам прокурора Москвы Сергея Куденеева, нераскрытыми остаются 8 из каждых 10 таких преступлений.

Несмотря на то, что количество убийств и изнасилований пошло на спад - на 12% и 20% соответственно, - раскрываются эти особо тяжкие преступления хуже, чем раньше. При этом значительная часть противозаконных деяний лежит на совести нелегальных мигрантов.

"В первом полугодии иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено каждое 6-е преступление, каждое 3-е изнасилование, каждый 6-й разбой, каждое 8-е преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Это статистика из числа раскрытых преступлений", - отметил прокурор города Москвы Сергей Куденеев.