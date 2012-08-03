Банкомат вскрыт на востоке Москвы, похищены четыре миллиона рублей

Содержимое банкомата, расположенного в помещении японского ресторана на Большой Черкизовской улице на востоке Москвы, стало добычей грабителей - воры вскрыли банкомат и похитили четыре миллиона рублей.

Взлом банкомата произошел в ночь на 3 августа, российские интернет-СМИ пишут, что в ресторан проникли пятеро неизвестных в масках, ударили бейсбольной битой охранника, связали его и бармена, после чего вскрыли банкомат с помощью «болгарки».

Уголовное дело по факту происшествия возбуждено по статье "разбой" УК РФ.