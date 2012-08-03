Неизвестные ограбили банкомат в Москве на 4 миллиона

Пятеро неизвестных вскрыли банкомат в ресторане на улице Большая Черкизовская в Москве и забрали 4 миллиона рублей. По данным представителя столичного главка МВД, злоумышленники проникли в помещение ресторана через окна на первом этаже.

Преступники бейсбольной битой избили сотрудника службы охраны и запугали бармена. Охранника и бармена злодеи связали и вскрыли банкомат болгаркой.По данному факту проводится расследование.