Неизвестные ограбили банкомат в Москве на 4 миллиона
3 августа 2012, 08:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Пятеро неизвестных вскрыли банкомат в ресторане на улице Большая Черкизовская в Москве и забрали 4 миллиона рублей. По данным представителя столичного главка МВД, злоумышленники проникли в помещение ресторана через окна на первом этаже.
Преступники бейсбольной битой избили сотрудника службы охраны и запугали бармена. Охранника и бармена злодеи связали и вскрыли банкомат болгаркой.По данному факту проводится расследование.