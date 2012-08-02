На пограничника Челаха завели 10 новых дел

Еще 10 уголовных дел, в том числе по обвинениям в дезертирстве и краже имущества, заведено на казахстанского пограничника Владислава Челаха, подозреваемого в убийстве 15 человек.



В конце июля Челах отказался от данных им ранее признательных показаний, заявив, что признался в убийстве под психологическим давлением. Следствие по данному делу было продлено.

Владислав сообщил адвокатам, что ему предъявляют еще 10 дел, в том числе дезертирство и кражу.

"Исходя из обстоятельств дела - все правильно. Он покинул военную часть самостоятельно. Поэтому ему выдвинули дополнительные (к убийству) обвинения (в дезертирстве), а также похищении вещей - телефоны, фотоаппарат и т.д", - сказал адвокат Челаха Серик Сарсенов.

Адвокат добавил, что главное – доказать невиновность Владислава в убийстве, «все эти обвинения – все это пыль и мелочь», сообщает РИА Новости. В Главной военной прокуратуре Казахстана от комментариев по поводу этой информации отказались.



