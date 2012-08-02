Дело об убийстве Ани Прокопенко могут рассмотреть в особом порядке (ВИДЕО)

Защита подозреваемого в убийстве девятилетней Ани Прокопенко в Пятигорске Владимира Амбарцумова подала ходатайство в прокуратуру о рассмотрении дела в суде в особом порядке. Об этом сообщил его адвокат Константин Авмросов.



Заявляя просьбу о рассмотрении дела в особом порядке, подсудимый признает свою вину в инкриминируемом преступлении. При этом суд назначает подсудимому наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление Уголовным кодексом РФ.

В пресс-службе прокуратуры Ставропольского края пока не располагают информацией о результатах рассмотрения ходатайства.

Так как Амбарцумов полностью признает вину, роль защиты заключается в соблюдении законодательства в его отношении.

«Мы следим за соблюдением законодательства при расследовании дела подозреваемого и за соблюдением его прав. В деле не стоит вопрос, о том виновен он или нет, потому что он признался и дает признательные показания. От него никаких жалоб на ход следствия нет», - отметил адвокат.

У Амбарцумова есть несовершеннолетний ребенок, что может стать смягчающим обстоятельством.

Как ранее писали «АН»: Следователи вывезли Владимира Амбарцумова, признавшегося в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки из Пятигорска, к месту преступления, где он раскрыл подробности его совершения.



