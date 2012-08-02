В КБР закрыли подпольный игорный клуб в Нальчике

В Кабардино-Балкарии полицейские закрыли подпольный игорный клуб. Хозяин нелегального казино пытался оказать сотрудникам правоохранительных органов сопротивление. Инцидент произошел в среду, 1 августа, в Нальчике.

Из подвального помещения магазина "Караван" на улице Шогенцукова в Нальчике был изъяты 13 действующих игровых автоматов и 28 тумб под них. Также были конфискованы 15 камер наружного видеонаблюдения и более 85 тысяч рублей, передает РИА Новости. Хозяин клуба был оштрафован судом за оказание сопротивления и препятствование законным действиям сотрудников полиции.