В КБР закрыли подпольный игорный клуб в Нальчике
2 августа 2012, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Кабардино-Балкарии полицейские закрыли подпольный игорный клуб. Хозяин нелегального казино пытался оказать сотрудникам правоохранительных органов сопротивление. Инцидент произошел в среду, 1 августа, в Нальчике.
Из подвального помещения магазина "Караван" на улице Шогенцукова в Нальчике был изъяты 13 действующих игровых автоматов и 28 тумб под них. Также были конфискованы 15 камер наружного видеонаблюдения и более 85 тысяч рублей, передает РИА Новости. Хозяин клуба был оштрафован судом за оказание сопротивления и препятствование законным действиям сотрудников полиции.